Calciomercato: Di Chiara vuole la Reggina, su di lui c’è un’altra calabrese

Alti e bassi per la Reggina dell’ultima stagione, partita alla grande con Alfredo Aglietti in panchina e con lo stesso allenatore poi crollata nella parte centrale della stagione. Una seconda parte invece di livello dopo l’arrivo di mister Stellone e la salvezza conquistata con largo anticipo. Chi invece ha avuto un rendimento costante e senza sbalzi è stato certamente Gianluca Di Chiara, una grande stagione la sua, prima da esterno e poi collocato come braccino della difesa a tre voluta dal tecnico romano. Il giocatore non ha mai nascosto il desiderio di poter continuare la sua avventura in amaranto, nonostante sapesse di dover tornare al Perugia dopo i due anni di prestito. Qualche giorno fa a Squillace, provincia di Catanzaro, ha sposato Valeria ed al matrimonio erano presenti diversi calciatori della Reggina. A proposito di Catanzaro, secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, sarebbe proprio l’ambiziosa società del presidente Noto ad aver messo tra gli obiettivi il forte esterno che con la maglia giallorossa ha giocato nel 2014.