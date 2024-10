Calciomercato ex Reggina: problema risolto, Camporese al Cosenza

Nei giorni scorsi era venuta fuori la notizia riguardante le visite mediche non superate dal difensore Camporese, in forza alla Feralpisalò ed in procinto di passare in prestito al Cosenza. Dopo qualche giorno e probabilmente anche alcuni approfondimenti, il problema sembra superato, visto che la società rossoblu ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Reggina.

Il comunicato della società

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese, proveniente dalla Società Feralpisalò. Il difensore, nato a Pisa il 19/05/1992, si trasferisce in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2024 con obbligo di riscatto e vestiràla maglia numero 5. Si tratta di un gradito ritorno in maglia rossoblù dopo la positiva esperienza nella stagione 21/22 che lo ha visto protagonista nel girone di ritorno con 5 reti in 15 presenze.

Cresciuto nel Settore Giovanile nella Fiorentina, esordisce in prima squadra nella stagione 2010/2011 giocando in gare di Coppa Italia e Serie A. Passato in prestito al Cesena nell’estate del 2013 conquista la promozione in massima serie. Negli anni successivi veste le maglie di Empoli, Benevento, Foggia, Pordenone e Reggina. Vanta inoltre 3 presenze con la Nazionale Under 21“.