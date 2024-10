Calciomercato: l’ex Reggina Pierozzi torna in serie B

Un campionato da protagonista con la maglia della Reggina la scorsa stagione e quattro gol messi a segno. Niccolò Pierozzi era arrivato in amaranto in prestito dalla Fiorentina e visto il rendimento dell’esterno, la società viola lo ha riportato a casa, mettendolo a disposizione del tecnico Italiano.

Oggi i gigliati occupano il quarto posto in classifica in piena zona Champions e per Pierozzi non c’è stata la possibilità di trovare spazio in un gruppo che sta facendo grandi cose, così si è deciso di metterlo sul mercato. Ed è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa con la Cremonese che si è assicurata uno degli esterni più forti, certamente per la cadetteria.