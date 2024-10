Calciomercato, Gazzetta del Mezzogiorno: “Il Bari ha scelto l’allenatore, fuori gioco Toscano”

L'allenatore, ancora sotto contratto con la Reggina, è stato per lungo tempo in cima alla lista

Una lunga attesa in casa Bari, situazione che si è sbloccata con l’arrivo del nuovo Ds Ciro Polito. Ed in questo lungo periodo, Mimmo Toscano è stato in cima alla lista dei desideri, dato per vicinissimo nel momento in cui sembrava ad un passo l’altro ex Reggina Simone Giacchetta, poi accasatosi alla Cremonese. Il nuovo Ds, invece, secondo quanto riferisce Gazzetta del Mezzogiorno, è andato subito su altri profili e sembra ormai imminente la firma con Michele Mignani, così come riportano i colleghi di tuttobari:

“Un tecnico ormai alle porte: è Michele Mignani che, stando a quanto riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, incontrerà oggi Polito. Entro mercoledì potrebbe arrivare la presentazione del nuovo allenatore, mentre è fuori gioco ormai Toscano, a lungo considerato in pole. L’unica alternativa resta Pavanel, nel caso in cui qualcosa non filasse in extremis con Mignani“.