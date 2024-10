Calciomercato: il Catanzaro interessato a due giocatori della Reggina

Le attenzioni sui calciatori della Reggina sono davvero tante. Nel panorama della serie C soprattutto le società più ambiziose guardano con particolare interesse agli sviluppi in casa amaranto per quello che riguarda il mercato in uscita. Già detto delle trattativa già chiusa per il passaggio di Zibert alla Turris e quello prossimo di De Francesco al Modena in attesa che lo faccia anche Corazza, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, altri due calciatori amaranto sarebbero pronti al trasferimento.

Leggi anche

Si tratta del difensore Blondett e dell’attaccante Sarao, entrambi al Catanzaro. Il primo ha già indossato la maglia del Cosenza, è passato alla Reggina e potrebbe diventare giallorosso (il giro della Calabria), per il secondo sarebbe invece un ritorno, avendo già militato nel Catanzaro nella stagione 2016-17 con 23 presenze e 4 gol.