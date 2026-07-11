Calciomercato giovanile: la Segato cede un giovane all’Empoli

Primo colpo di mercato in uscita per la Segato. Il giovane Kevin La Regina anno 2012 ceduto all’Empoli.

Difensore centrale, grande struttura fisica cm 186, spiccate doti tecniche, ottima elevazione, legge molto bene le situazioni di gioco, veloce e rapido nelle chiusure. Campione Regionale con la squadra Under 14 Elite guidata dal mister Demetrio Cassalia, Kevin ha avuto una evoluzione impressionante tanto da attirare l’attenzione di numerose società professionistiche. “Siamo molto contenti per Kevin, afferma il presidente della Segato Agostino Cassalia, che ha fatto enormi sacrifici per potersi allenare, ringraziamo i genitori per la fiducia che hanno riposto nella nostra società.

Kevin è stato attenzionato da molte società ed in questi casi ci confrontiamo serenamente con i genitori e poi lasciamo alla famiglia la scelta, per logistiche varie come scuola e altro.

Siamo in contatto con altre società che hanno dimostrato interesse per altri nostri calciatori, in molti casi c’è da fare i conti con i posti in foresteria (sempre meno) in altri con le deroghe, le società che retrocedono avranno la riduzione di due deroghe per il tesseramento da fuori regione.

Contiamo già nella prossima settimana di poter definire qualche altra cessione, oltre quella di Miriam Morabito, della Segato Women, anno 2010, per la quale l’accordo è stato raggiunto, deve solo firmare il tesseramento, per cui quando firmerà ufficializzeremo anche la società“.