Calciomercato: Hetemaj saluta il Benevento, la Reggina lo aspetta

Come succede ormai da qualche anno, sono i profili social a fornire indizi e dare la possibilità ai diretti interessati di formulare tra le tante altre cose anche saluti e ringraziamenti. Così come ha fatto l’ormai ex calciatore del Benevento Hetemaj, pronto ad indossare la casacca amaranto:

“Grazie di cuore a tutti”

“Sono stati 2 anni importanti per la mia professione e crescita personale. Una città ed una piazza dove mi sono sentito subito a casa che grazie alla forza di tutti mi ha dato la gioia di vincere un campionato e la forza di saper lottare fino alla fine sempre per la salvezza. Porterò sempre dentro di me un grande ricordo della città e della gente di Benevento. Grazie a tutti di cuore”.