Calciomercato: il Ds Taibi traccia le strategie per la nuova Reggina

Prima della conferenza stampa di presentazione di mister Aglietti, è intervenuto il Ds Taibi ai microfoni di Reggina TV sul nuovo allenatore e sui programmi per la costruzione della squadra:

“Certamente con Aglietti ci sono stati i primi confronti. Le idee sono chiare, la nostra programmazione è già partita, ma è anche il momento di fare qualche uscita. Già abbiamo individuato i ruoli dove intervenire, sicuramente in ogni reparto, non c’è dubbio che prenderemo un portiere, un paio di difensori, poi centrocampisti ed un attaccante. servono pedine in ogni reparto. Per il ruolo di portiere ci indirizzeremo su uno esperto ed affiancheremo un giovane come alternativa”.