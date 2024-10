Calciomercato: si è rotto Zarate. Occhio agli svincolati per due squadre

Sono diversi gli svincolati in cerca di sistemazione. Ovviamente le squadre che guardano con attenzione ai calciatori liberi e che potrebbero tornare utili alla causa, sono quelle con maggiori difficoltà. Ed è per questo che su PSB si ipotizzano interventi prossimi di almeno due società: “Le squadre attive su questo fronte, come detto, sono Benevento e Cosenza. I Sanniti cercano un attaccante e la prima idea è quella di Simone Zaza. L’ex Torino è probabilmente, per qualità e curriculum, il profilo più interessante tra gli svincolati; il Benevento ci ha provato ma Zaza, al momento, non considera offerte dalla Serie B. Per questo hanno messo gli occhi su Ola Kamara, attaccante classe 1989. Discorso diverso in casa Cosenza che è costretto ad intervenire a causa della rottura del legamento crociato di Zarate. Il nome caldo in orbita Lupi silani è Marco Sau, folletto ex Cagliari e Benevento che per anni ha detto la sua anche in Serie A“.

