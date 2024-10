Calciomercato: a Lecce scoppia il caso Tuia. Botta e risposta con Corvino

La storia del difensore Tuia l’abbiamo seguita passo dopo passo perchè direttamente interessati visto che il calciatore era un obiettivo della Reggina. Accordo totale con la società amaranto, senza però fare i conti con il responsabile dell’area tecnica Corvino che ne ha impedito il trasferimento. Tuia al termine della seconda sessione di calciomercato, ha postato una storia sul proprio profilo con burattinaio e burattino. Non è mancata la replica in conferenza stampa del dirigente giallorosso, così come riporta pianetalecce:

“Volevano Tuia gratis”

“Sono stato chiaro, abbiamo avuto richieste a tempo debito. È stata a tempo debito ricevuto un’offerta per tanti ragazzi e li abbiamo accontentati, basta guardare le date. Nel caso Tuia, sabato (con il mercato che chiudeva martedì) un club ci ha chiesto il giocatore gratis. Il sabato, non da burattinai ma da responsabili, abbiamo pensato di dire ‘ce lo stai dicendo a pochi giorni e siete 3 per 2 posti, dammi tempo per trovare un sostituto’. Ci siamo mossi e abbiamo trovato 2 sostituti. È una legge della vita sottostare a delle regole. Non potevamo vendere un giocatore gratis quando stavamo in emergenza, a tre giorni dalla fine. Avevamo tre difensori di cui due in diffida. Nella vita c’è sempre chi è burattinaio e chi burattino”.