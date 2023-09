Calciomercato LFA Reggio Calabria: gli obiettivi Under e due top Over in mezzo al campo

Due giorni ancora a disposizione per completare un organico che oggi conta ancora pochi elementi. Già detto che per quello che riguarda gli Over la situazione è decisamente più fluida pur essendo in forte ritardo, l’attenzione maggiore dovrà essere invece rivolta agli Under. Compito non semplice perchè per gran parte sono già collocati, ricordando che per regolamento quattro dovranno essere sempre in campo anche in caso di sostituzioni. Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud “Altri volti nuovi sono comunque in arrivo. Tra questi, ad esempio, dovrebbe esserci Alessandro Provazza. L’esterno, cresciuto nel settore giovanile della Reggina 1914, tornerebbe a indossare la maglia amaranto dopo due stagioni vissute tra Lamezia (con eccellenti risultati in D) e la Vis Pesaro (problemi fisici gli hanno impedito di far vedere le proprie qualità in C). Essendo un classe 2003, sarebbe un under di primo livello.

Altri giovani, però, sono vicini al club amaranto. Uno è il classe 2004 Ivan Altamura, di proprietà del Benevento. Si tratta di un altro esterno d’attacco. Per lui i discorsi sono molto avviati e sembrano esserci le condizioni perché si chiuda. Stesso discorso per il coetaneo Fabricio Ponzo, centrocampista centrale che nella scorsa stagione era al Barletta. Gioca a centrocampo anche Cristiano Belpanno (sempre del 2004) ed è uno dei tesserati del Catanzaro. Ci sono anche ulteriori idee per la linea mediana: Bombagi e Welbeck sarebbero innesti top per la D e sono altri calciatori del Catanzaro su cui la nuova Reggina sta monitorando la situazione. Rischiano di trovare poco spazio in B, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2024 e se si rilevassero le condizioni, potrebbero diventare obiettivi concreti. Restano avanzati i discorsi con Ciccio Cosenza e Nino Barillà, per gli esterni si continuano a valutare profili come Calapai e Pinto.