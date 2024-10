Calciomercato LFA Reggio: salta Caravaca, pronti due acquisti

Nei giorni scorsi secondo, quanto riferito dai colleghi di seried24.com, sembrava fattibile il trasferimento del centrocampista spagnolo Toni Caravaca alla LFA Reggio Calabria. A prevalere, invece, è stata lo volontà del calciatore che preferirebbe rimanere in serie C. Sempre sul sito specializzato sulla serie D si scrive: “Il trasferimento di Toni Caravaca alla LFA Reggio Calabria è momentaneamente saltato. Il centrocampista spagnolo classe 2004 di proprietà del Sorrento e cresciuto nella “Masia” del Barcellona, vorrebbe restare in Serie C e per adesso, salvo colpi di scena, il suo passaggio a Reggio Calabria dovrebbe saltare. La LFA Reggio, però, non si fermerà qui: la società è attiva sul mercato e farà almeno due acquisti entro domenica”.

