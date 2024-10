Calciomercato LFA Reggio: accordo quasi chiuso con un esterno

Due partite rinviate e l’attesa per capire se anche quella di giorno 24 settembre contro il San Luca non si giocherà. Ma in questi giorni bisognerà lavorare come se si scendesse in campo e affrettando i tempi sul calciomercato, visto che i giorni di proroga concessi dalla Lega alla società si concluderanno il 20 di questo mese.

Ad oggi non ci è stato comunicato il numero di calciatori attualmente a disposizione di Trocini, sappiamo di diversi giovani tra cui l’attaccante Provazza e poco altro. E’ invece in dirittura d’arrivo l’accordo con l’esterno destro Gabriele Bianco, cresciuto nelle giovanili dell’Udinese e trascorsi con le maglie di Acireale, Messina, Catania e Pordenone, che la scorsa stagione lo ha girato in prestito alla Pro Sesto.