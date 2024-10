Calciomercato LFA Reggio: per il centrocampo sfuma uno degli obiettivi?

Da giorni scriviamo di un serio interessamento della LFA Reggio verso il centrocampista in uscita dal Giugliano Valerio Labriola. La società amaranto aveva superato la concorrenza del Barletta, ma un ostacolo nuovo si è presentato, l’interessamento del Brindisi, compagine che milita nel campionato di serie C. Secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com, il calciatore che inizialmente aveva gradito la destinazione in amaranto, avrebbe invece cambiato idea rispetto alla possibilità di rimanere tra i professionisti.

Labriola verso il Brindisi

“Sembra che il futuro di Valerio Labriola sia decisamente indirizzato verso Brindisi. Il centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Giugliano, non appare propenso a scendere di categoria e accettare l’importante offerta avanzata dalla “nuova” Reggina in serie D. L’ex Napoli, in queste ore, potrebbe chiudere positivamente il suo passaggio al Brindisi.

La Reggina ha provato a corteggiare Valerio Labriola, tentando di convincerlo della bontà del progetto e, quindi, a scendere fra i dilettanti. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il 22enne centrocampista centrale non sarebbe intenzionato a scendere in Serie D. Ecco perché è sicuramente in vantaggio il Brindisi, che potrebbe presto riportare il giocatore in Puglia.