Calciomercato LFA Reggio: Pedullà annuncia un grande ritorno

Esperienza, velocità e fisicità per il reparto difensivo amaranto

Nei giorni scorsi scrivevamo di una attività frenetica del Ds Maurizio Pellegrino, pronto a consegnare altri due o tre elementi al tecnico Trocini prima della chiusura di questa sessione di calciomercato. Si sta lavorando sul centrocampista Labriola, mentre il noto ed esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha lanciato la notizia di un grande ritorno in amaranto: “A volte ritornano. La nuova Reggina sta definendo il ritorno in amaranto di Daniel Adejo, 34 anni, difensore nigeriano svincolato. Arrivato in Calabria nel 2007, Adejo si era fermato fino al luglio 2014. Adesso è sul punto di tornare“.