Calciomercato LFA Reggio: nel mirino un centrocampista cresciuto nel Barcellona

“La LFA Reggio Calaria è alla ricerca di un centrocampista e il nome in cima alla lista del club sarebbe quello di Toni Caravaca. Lo spagnolo classe 2004 è attualmente in forza al Sorrento in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la dirigenza amaranto vorrebbe provare a chiudere l’operazione tra oggi e domani. Il calciatore è cresciuto nella cantera del Barcellona, club in cui ha fatto la trafila dall’U16 all’U19.

La scorsa estate, invece, l’approdo in Italia a Sorrento e di conseguenza la prima esperienza nel calcio dei grandi. Tuttavia, fino a questo momento, l’impiego in campo di Caravaca è stato minimo. Una sola presenza in campionato, peraltro da subentrato nei minuti finali. Maiuri invece lo ha schierato titolare invece nel match di Coppa Italia contro il Foggia. Adesso, però, l’esperienza in Campania potrebbe essere giunta al termine. La LFA Reggio Calabria continua a lavorare sul mercato e punta a chiudere l’operazione che porterebbe Caravaca in amaranto”.

fonte: seried24.com