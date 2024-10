Calciomercato LFA Reggio: è il giorno di Caravaca, ma c’è una sola condizione

Diversi i profili individuati, uno rimane però l’obiettivo principale. E’ il giovane centrocampista di proprietà del Sorrento Toni Caravaca, classe 2004, venti anni compiuti lo scorso 8 gennaio. Il Ds Pellegrino vuole consegnare a mister Trocini un giovane di qualità che agisce sulla mediana, zona nella quale oltre a esserci delle necessità tecnico-tattiche, tra squalifiche e qualche infortunio spesso ci si è trovati con i calciatori contati.

Cresciuto nella cantera del Barcellona, sta trovando poco spazio nella compagine campana e secondo le idee della società amaranto, sarebbe l’elemento ideale che unisce alle caratteristiche che servono, anche la giovane età. L’accordo per il trasferimento lo si è trovato da tempo e anche per il ragazzo Reggio Calabria sarebbe la destinazione giusta, manca però quell’ultimo dettaglio non trascurabile sulla formula. Il Sorrento vorrebbe cederlo in prestito fino a giugno, il Ds Pellegrino insiste per la cessione definitiva. Da quello che ci risulta la risposta dovrebbe arrivare entro questa sera.

L’attaccante non arriva

Sul fronte offensivo, molto chiara la linea scelta per la conduzione tattica di questo campionato. Messo in soffitta il 3-5-2, modulo che ha sempre contraddistinto il gioco di Trocini, si andrà avanti con il 4-3-3, sigillato dagli ultimi acquisti in sede di calciomercato. Una batteria di attaccanti esterni già esistente, più gli arrivi di Lika e Renelus. L’attaccante centrale non arriverà. Si aspetterà il recupero di Rosseti e si punta molto anche su Renelus, questo ha fatto intendere il Ds Pellegrino nel corso di un suo intervento interpellato sul mercato.