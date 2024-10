Calciomercato LFA Reggio: Ricci saluta, via anche Martinez?

Rinforzare l’organico è necessario, lo dice l’andamento della squadra in questa prima parte di stagione, lo ha dichiarato il Dg Ballarino in occasione dell’ultima conferenza stampa. Gli interventi dovranno essere diversi, anche se il compito più difficile per il Ds Pellegrino sarà quello di riuscire a sistemare tutti quei calciatori che hanno trovato poco spazio o deluso. Il primo è stato risolto, quello del centrocampista Ricci, giocatore di qualità e curriculum alla mano anche di categoria superiore, ma il suo rendimento per diversi motivi è stato decisamente al di sotto delle attese. La società comunica la rescissione di un contratto tra i più importanti dal punto di vista economico.

Il comunicato della società

“LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Ricci. Arrivato a Reggio Calabria ad inizio stagione, Ricci ha collezionato 8 presenze. Il club augura a Manuel le migliori fortune per il futuro“.

Parte anche Martinez?

Altra questione da risolvere è quella del portiere Martinez. Protagonista indiscusso nella prima parte di stagione, poi fermato da un infortunio quando nel frattempo la società aveva provveduto ad assicurare a Trocini una valida alternativa come Vercea per giunta Under. Non ci fosse stato un problema legato alle regole imposte sull’utilizzazione dei giovani, Martinez senza ombra di dubbio sarebbe rimasto e da titolare inamovibile, è successo invece che le necessità hanno portato ad altre scelte. L’estremo esperto difensore è venuto per giocare e vuole giustamente giocare, proprio per questo motivo è ipotizzabile una sua cessione.