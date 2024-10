Calciomercato LFA Reggio: al momento solo uscite, arriva la quarta risoluzione

Si attendono le prime operazioni in entrata

Dopo Ricci, Bianco e Ponzo la società amaranto comunica un’altra operazione in uscita che è quella che riguarda il giovane Bontempi, visto in questa prima parte di stagione pochissimo in campo:

Risoluzione Bontempi

“LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bontempi. Il Club augura a Marco le migliori fortune per il futuro”.