Calciomercato: gli ex Reggina Liotti e Crimi cambiano casacca

Rimangono entrambi nel girone C della serie C ma con squadre diverse

Tanti movimenti anche in serie C dove si è alla ricerca degli elementi giusti che possano rinforzare gli organici, chi per proseguire la scalata al vertice, chi per tentare di venire fuori dalle difficoltà. In questi giorni due ex calciatori della Reggina sono stati protagonisti di questa finestra di mercato con Liotti che ha lasciato l’Avellino e si è accasato a Trapani, queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice e carico per questa nuova sfida e non vedo l’ora di dare il mio contributo per questa squadra. Sono un quinto di spinta, mancino, mi piace inserirmi sui cross opposti e mi auguro anche di fare qualche gol subito“.

Anche a Trapani indosserà la maglia numero 94.

E poi Marco Crimi che ha conquistato con il Trapani la promozione in serie C e ora si trasferisce nella sua Messina dove ci ha giocato solo nel settore giovanile: “L’ Acr Messina comunica l’ingaggio del centrocampista Marco Crimi. Il messinese classe 90′ che vanta 26 presenze in A, oltre 260 in B e 85 tra i Pro, ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30 giugno 2026“.