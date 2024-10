Calciomercato: Liotti in uscita? La Reggina resiste, anzi lo blinda. Il dettaglio

Per costruire una Reggina forte e solida, sarà importante anche riuscire a resistere agli assalti delle altre società, verso quei calciatori che si sono messi in evidenza nel corso della passata stagione.

Leggi anche

Per Liotti programmato il rinnovo

Di Crisetig abbiamo già detto, con il primo sondaggio del Lecce e l’interessamento del Vicenza, ma al momento la Reggina riesce a resistere, non avendo alcuna intenzione di privarsi di uno dei centrocampisti più forti della categoria. Anche Daniele Liotti è entrato nel mirino di diverse società, l’ultimo sondaggio è stato fatto dall’Alessandria, ma anche in questo caso la società amaranto non sembra intenzionata a cedere. Anzi, secondo quanto riferiscono i colleghi di Gazzetta del Sud, per l’esterno mancino la Reggina starebbe preparando un rinnovo di contratto con un prolungamento di addirittura tre anni.