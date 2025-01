Calciomercato Locri, Polifroni: ‘Kremenovic, il nostro regalo di Natale ai tifosi’

Così come anticipato nei giorni scorsi, dopo aver superato la concorrenza di alcune società, il Locri si è assicurato le prestazioni del difensore Milan Kremenovic. L’ex Reggina ha iniziato la stagione con la maglia dell’Acireale e proprio contro gli amaranto ha realizzato in Coppa Italia la sua unica rete. “Sono contento di essere qui e voglio dare il massimo per vincere più partite possibili”.

Abbiamo preso pure il centrocampista Vasilius e abbiamo dovuto lavorare anche a Natale per portarlo a Locri, grazie all’amicizia con Bruno Cirillo, perchè c’erano squadre balsonate sul calciatore.