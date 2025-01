Il calciomercato delle altre: un attaccante per il Locri, un ex Reggina per il Ragusa

Sono continui e costanti i movimenti nel calciomercato di serie D che, ufficialmente apre una nuova finestra a dicembre, ma poi con le risoluzioni di contratto allarga i tempi e quindi quotidianamente si registrano operazioni da parte delle varie società.

Il Locri, per esempio, si è assicurato un attaccante danese. Si tratta di Marcus Michael Molvadgaard, classe 99, nella prima parte della stagione alla Palmese in Eccellenza Calabrese. Il Ragusa, sconfitto in casa dalla Reggina qualche giorno addietro, si è assicurato le prestazioni dell’ex amaranto Katsaros, portiere del 2006, insieme al difensore Taormina.

La Reggina in giornata dovrebbe ufficializzare l’attaccante De Felice.

Il Città di S. Agata esonera Raciti

“Il Città di Sant’Agata comunica di aver sollevato Ezio Raciti dall’incarico di allenatore della prima squadra. Queste le parole del presidente Sosa: ‘Faccio un sentito ringraziamento al mister per questi mesi d’intenso lavoro ed impegno quotidiano profuso; gli auguro le migliori soddisfazioni personali e professionali per il futuro’.

La conduzione tecnica è temporaneamente affidata all’allenatore in seconda Michele Cataldi, in attesa di decisioni sul nuovo allenatore”.