Calciomercato: Menez al Bari, la curiosità raccontata dal francese

In mezzo l'ex difensore dei galletti, adesso in forza alla Reggina

Jeremy Menez racconta ai canali ufficiali del club con dichiarazioni riprese da tuttobari, la curiosa storia che lo ha portato dopo l’esperienza alla Reggina, all’interessamento del Bari: “E’ partito tutto da Emanuele Terranova che mi ha detto che il direttore voleva parlarmi. Conoscevo già la società e lo stadio, il Bari è un club storico. Dopo l’appuntamento con il direttore ho sentito subito che è la piazza giusta per me. Sono stato accolto super bene. Sono arrivato martedì e già mercoledì mi sentivo uno di loro da tanto tempo. La B? Non è facile, è un campionato dove non puoi mai mollare, può succedere di tutto”.