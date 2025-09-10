Calciomercato: la Reggina pensa ad un ritorno dell’esterno Cham

Nei giorni scorsi si è parlato anche di Giuliodori che, però, ha perso lo status di Under

Limiti evidenti sulle corsie esterne basse, quelle che mister Trocini affida solitamente agli Under. Lo scorso anno è andata di lusso con l’adattamento a destra di Giuliodori, l’alternativa Vesprini, mentre a sinistra la coppia Cham–Ndoye. Tutti e quattro i calciatori sono andati via, in tre hanno trovato squadra in categorie superiori al momento, però, con poca fortuna.

E a proposito di questo, negli ultimi giorni si è parlato insistentemente di un possibile ritorno di Giuliodori, calciatore che però ha perso lo status di Under. Quella che invece sembrava una operazione difficile, si potrebbe trasformare in qualcosa di concreto e cioè la possibilità di rivedere in amaranto l’esterno Cham. Andato via da svincolato e acquisito dalla Carrarese, il calciatore non ha trovato mai spazio e soprattutto la società non è riuscita a collocarlo neppure in serie C. La Reggina ha sondato la disponibilità e non è escluso che possa chiudere positivamente l’operazione.

Ovviamente essendo il mercato dei professionisti chiuso, la strada da percorrere è quella della rescissione e ci sarebbe la disponibilità delle parti coinvolte.