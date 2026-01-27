Calciomercato: arriva al Messina un difensore. E’ il figlio di Julio Cesar ex Inter

Una preziosa vittoria sull’Acireale dopo un periodo difficile e adesso il tentativo di rilancio per venire fuori da una situazione di classifica ancora complicata. Il Messina interviene sul mercato e si assicura un difensore centrale. La notizia è che si tratta del figlio di Julio Cesar, ex portiere dell’Inter:

Il comunicato

“L’ACR Messina comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Cauet Werner. Nato il 1° ottobre 2002, Cauet arriva a Messina dopo un’importante esperienza maturata tra Brasile, Spagna e Portogallo. Difensore duttile di 183 cm, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano della sua generazione.

Giocatore dotato di ottime capacità tattiche, fisicità e personalità, ha scelto con convinzione la maglia giallorossa, attratto dai racconti della storia e dall’identità del club peloritano e dalla voglia di mettersi in gioco nel campionato italiano. Pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra, Cauet Werner si appresta a rafforzare il reparto difensivo dell’ACR Messina con entusiasmo e determinazione“.