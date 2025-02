Calciomercato: Milan protagonista, in rossonero anche un ex Reggina

La società ha effettuato quattro operazioni in entrata e altrettante in uscita

Tra le grandi protagoniste della sessione invernale di calciomercato, certamente il Milan con grandi colpi che hanno cambiato profondamente il volto della squadra. Ci sono gli innesti di Gimenez, Joao Felix, Sottil e Bondo e le uscite di Calabria, Morata, Okafor e Bennacer.

Warren Bondo è un centrocampista classe 2003 che nel gennaio 2023 si è trasferito in prestito dal Monza alla Reggina dove però, con Pippo Inzaghi in panchina, non ha trovato molto spazio collezionando solamente tre presenze, ma sin da subito si erano intraviste qualità importanti del calciatore. Adesso il salto di qualità meritato.