Calciomercato: Mimmo Toscano vicinissimo al Bari. Dalla Reggina due calciatori?

Due allenatori reggini e vincenti per una panchina ambiziosa come quella dei galletti

Sembra una corsa a due per la panchina del Bari, dopo la scelta di non proseguire il rapporto con Gaetano Auteri. Un’altra stagione in cui si è fallito l’obiettivo promozione, ma mentre quella scorsa in lotta con la Reggina è stata decisamente più avvincente ed ha visto il Bari dall’arrivo di Vivarini imbattuto fino alla finale contro la Reggiana, troppo altalenante, invece, il percorso di quest’ultimo campionato con tante sconfitte e addirittura il quarto posto in classifica.

Il Bari vuole vincere e punta su Toscano. C’è anche Caserta

Il presidente De Laurentiis ci proverà ancora e per farlo vuole affidarsi a chi sa bene come si vincono i campionati, per esempio Mimmo Toscano. Il primo contatto si era registrato nei mesi scorsi ma, ovviamente, l’allenatore ancora sotto contratto con la Reggina, non avrebbe potuto sedersi su alcuna panchina perchè reduce da un esonero. Adesso è fattibile, anzi, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoB. com, si sarebbe arrivati all’atto conclusivo con l’unica cosa mancante che è la firma: “Con ogni probabilità, Mimmo Toscano ripartirà dalla Serie C. L’ex tecnico della Reggina è vicinissimo alla firma con il Bari. Nelle prossime ore è atteso l’annuncio, dopo che il club pugliese avrà ufficializzato il nuovo ds. Che dovrebbe essere Ciro Polito“. Nelle ultime ore si è parlato insistentemente anche di Caserta, altro allenatore reggino, altro allenatore che sa bene come si vincono i campionati di serie C.

Due calciatori della Reggina potrebbero seguire Toscano

Ma nel caso in cui si dovesse chiudere con Mimmo Toscano, non è escluso che lo stesso possa fare alcune richieste per calciatori che conosce bene e che a lui hanno dato tanto. Parliamo di Rolando, già in forza al Bari quest’anno con un rendimento altalenante e rientrato dal prestito alla Reggina e soprattutto Nicolò Bianchi. Si stava lavorando sul rinnovo per espressa volontà di mister Baroni, con Aglietti gli scenari potrebbero cambiare.