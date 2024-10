Calciomercato: Reggio e la Reggina si preparano ad accogliere Alfredo Aglietti

Un solo incontro, uno scambio di battute, l’esposizione del progetto ed è stato subito si. Il confronto tra il Ds Taibi ed il tecnico Aglietti non ha registrato neppure un passaggio da ridiscutere, talmente tanta è la voglia della Reggina di avere in panchina l’indimenticato bomber, altrettanto forte il desiderio già manifestato di Aglietti di poter allenare la squadra della città che lui probabilmente ha amato più di ogni altra.

Due grandi stagioni con la Reggina

Una stagione indimenticabile quella vissuta dalla Reggina e da Aglietti, campionato 1994.95, gli amaranto condotti da Giuliano Zoratti, una vera e propria corazzata devastante dal punto di vista tecnico e fisico e con quell’attaccante in arrivo dal Pontedera, sul quale a prima vista in pochi avrebbero scommesso, nonostante i 22 gol in 34 gare con la squadra toscana. Insieme alla promozione in B della Reggina a referto 20 gol per il grande Alfredo realizzati in ogni modo, quasi nessuno banale. Più complicata per gli amaranto la stagione successiva in serie B con una salvezza raggiunta miracolosamente nelle ultime quattro giornate, ma anche il timbro per ben 18 volte sempre di Aglietti, protagonista a livello personale di un altro campionato di altissimo livello.

La firma e poi la presentazione

Alfredo Aglietti e la Reggina dovrebbero mettere nero su bianco nella giornata di lunedi e poi nel corso della settimana trovare il giorno adatto per la presentazione ufficiale alla città ed alla stampa. Siamo sicuri che, pur trattandosi solo di una presentazione, questa volta sarà qualcosa di speciale.