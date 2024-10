Calciomercato: mister Inzaghi vuole un altro ex Reggina (reggino) al Pisa

Adesso a Pisa si è ufficialmente chiuso con il passato. Dopo la risoluzione con il tecnico Aquilani, è arrivato l’addio anche del Ds Stefano Stefanelli. Era questo l’ultimo atteso passaggio prima di annunciare il nuovo direttore sportivo e soprattutto l’allenatore. Con Pippo Inzaghi l’accordo è totale da tempo e anche per lui la società dovrebbe procedere alla ufficializzazione a breve. Come spesso accade, per ogni tecnico che si muove da una squadra all’altra, a lui vengono accostati quei giocatori che nel corso della carriera hanno fatto le fortune degli stessi allenatori e per Inzaghi sono diversi. Qualche giorno addietro si è parlato di un serio interesse del Pisa per i due ex Reggina Pierozzi e Majer, mentre nelle ultime ore pare vi sia una particolare attenzione anche per il reggino Nicolas Viola. Calciatore dalle grandi qualità tecniche che Superpippo conosce molto bene, ma soprattutto elemento che sa come si vincono i campionati di serie B, perchè l’obiettivo della società neroazzurra è esattamente quello: puntare alla A.