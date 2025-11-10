Calciomercato: la Pistoiese sorpassa tutti e punta dritto su Montalto. I dettagli

In testa alla classifica del proprio girone con 23 punti e zero sconfitte fino al momento, la Pistoiese dopo l’anno di transizione in riferimento alla passata stagione, ha costruito il proprio organico per puntare alla vittoria del campionato. Tutto affidato all’ex Reggina Massimo Taibi e, per quanto sta facendo vedere la squadra in questa prima parte del torneo, sta confermando i propositi e gli obiettivi della società.

La società è alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo e nelle ultime ore, dopo la risoluzione contrattuale con la Reggina, si è lanciata su Montalto, calciatore che lo stesso Taibi conosce benissimo per averlo avuto e gestito in amaranto. Sul centravanti c’erano diverse squadre come la Vibonese, la Virtus Francavilla e anche il Brindisi, ma il desiderio di competere per vincere di Adriano e il rapporto con il Ds potrebbero fare la differenza. Oggi è la giornata decisiva, anche se le parti, da quello che risulta, sarebbero d’accordo quasi su tutto.