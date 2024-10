Calciomercato: Monza mai sazio. Individuato l’esterno offensivo, operazione non semplice

E’ inarrestabile il Monza in ogni finestra di calciomercato. Dopo la strabiliante campagna acquisti della scorsa estate, nei giorni scorsi ha convinto Mario Balotelli ad accettare la serie B ed il calciatore al suo esordio ha fatto subito gol. Dalla prossima gara potrà contare anche sul fortissimo Matteo Scozzarella da poco ufficializzato, ma la sua campagna di rafforzamento non si ferma qui.

Il Monza non si ferma, vuole anche Falco

Anche se le parti interessate hanno negato colloqui di mercato, in occasione dell’ultimo confronto in campionato tra Lecce e Monza, potrebbero esserci stati colloqui per Pippo Falco, “oggetto del desiderio” di tante società. Il calciatore, sin dall’inizio della stagione, ha manifestato il desiderio di voler tornare nella massima serie, dove esiste l’interessamento di qualche società. Il sito del noto giornalista Alfredo Pedullà, qualche giorno addietro ipotizzava un possibile ritorno al Benevento e la difficoltà ad accettare Monza, in quanto diretta concorrente del Lecce nella lotta verso la conquista della serie A. Ma Berlusconi e Galliani potrebbero avere gli argomenti giusti per convincerlo.