Calciomercato: Monza, dopo il colpo Ramirez si punta su un attaccante “Forte”

Il Monza è in grande recupero in questo finale del 2021 e reduce da una preziosissima vittoria sul campo del Brescia. La squadra di Stroppa è in serie utile ormai da diverse partite e punta a scalare il prima possibile la classifica, dopo un avvio balbettante. Intanto la società si muove ed anche in maniera significativa sul mercato e dopo aver ufficializzato Gaston Ramirez, punta all’acquisizione di un attaccante che insieme a Mota Carvalho e Gytkjaer possa dare ulteriore forza e gol al reparto offensivo. E ovviamente si cerca di rivolgere le attenzioni su quanto di meglio il mercato possa offrire e quindi a chi il campionato di serie B lo conosce, vinto e magari anche da protagonista.

Il Monza punta su Forte

Francesco Forte è uno degli obiettivi, 14 reti nella passata stagione con la maglia del Venezia e promozione in serie A con la compagine lagunare, ma poco spazio nel corso dell’attuale campionato e quindi la possibilità di cambiare aria. Il Monza sta sondando il terreno, ma insieme alla società brianzola, si registra anche l’interesse del Vicenza con il Ds Balzaretti che da tempo si sta muovendo per rinforzare l’organico biancorsso e del Parma.