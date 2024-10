Calciomercato: c’è anche il Monza su uno degli obiettivi della Reggina

Attaccante cercasi, possibilmente Under. Dopo aver messo a segno il colpo Menez ed avendo confermato ufficialmente German Denis, la Reggina è alla ricerca di un centravanti di qualità e possibilmente giovane, almeno questo il primo passo in attesa, forse di un altro grande colpo.

Già detto di Charpentier, anche se la situazione attuale del Genoa, a rischio retrocessione, potrebbe modificare qualcosa in sede di calciomercato, l’altro obiettivo dichiarato è Raul Asencio. 13 presenze, 6 gol con la maglia del Cosenza, anche lui di proprietà del Genoa, è comunque al centro delle attenzioni non solo della Reggina.

Il sito specializzato gianlucadimarzio.com, parla addirittura di trattativa con il Monza di Berlusconi e Galliani, società appena promossa come la Reggina in B e con grandi ambizioni: “Raul Asencio, calciatore spagnolo di origini brasiliane è attualmente in forza al Cosenza, dove giocherà fino a fine stagione, ma è di proprietà del Genoa, con cui sta trattando il Monza. L’obiettivo è regalare a Brocchi un attaccante di categoria per ben figurare nell’anno da neopromossa“.