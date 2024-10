Reggina: signor Tempestilli, c’è anche Aronica che si propone

Anni fantastici quelli vissuti con la maglia della Reggina. Lui che l’ha indossata in tre momenti diversi. Il primo toccata e fuga, il secondo con in mezzo la storica salvezza del meno undici e poi poco prima del fallimento della Reggina Calcio, con l’incredibile salvezza ottenuta nello spareggio play out con il Messina.

Parliamo di Totò Aronica, oggi allenatore di settore giovanile (Trapani) e con tanta voglia di tornare ancora in amaranto. Lo dichiara a Gazzetta del Sud: “Mi piacerebbe guidare la Primavera della Reggina. Ho seguito gli amaranto in questa stagione, hanno assolutamente meritato la promozione. Gallo, Taibi e Toscano gli artefici di questo trionfo ed il club ha tutte le carte in regola per essere protagonista anche in serie B.

Mi ispiro a Mazzarri, grande allenatore, ma dico anche Gasperini, che ho avuto nelle giovanili della Juventus. Il primo è un mago nel preparare le partite, il secondo nella qualità del gioco“.

In una recente intervista, anche l’ex attaccante amaranto Emiliano Bonazzoli si era proposto per allenare una squadra del settore giovanile. Ricordiamo che la società per un periodo ha trattato con Gianluca Falsini, poi nulla si è concretizzato. C’è sempre l’idea Francesco Cozza.