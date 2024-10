Calciomercato Monza: e sono otto. L’ultimo rinforzo arriva dal Brasile

Sembra già campionato, anche se in questo caso la sfida tra la Reggina ed il Monza non è all’interno di un rettangolo di gioco ma sul calciomercato. Al colpo di una società, arriva subito dopo quello dell’altra e nella giornata in cui gli amaranto ottengono il si dal campione del mondo Rami, i brianzoli mettono a segno l’ottava entrata di questa campagna acquisti.

Non è una novità, nel senso che il nome di Carlos Augusto è stato tra i primi obiettivi e solo adesso è diventato ufficiale. Il brasiliano arriva dal Corinthians e va a rinforzare il reparto difensivo della squadra guidata da mister Brocchi. Questo il comunicato ufficiale: “Nato il 7 gennaio 1999 a Campinas, nello Stato di San Paolo, il terzino ha fatto tutta la trafila nelle Giovanili del Corinthians, con cui ha debuttato in prima squadra a 19 anni. In totale sono 31 le presenze col club brasiliano con 1 rete, e nel suo palmares figura per due volte la vittoria del campionato Paulista (2018,2019).

Ha indossato anche per 6 partite la maglia della Nazionale del Brasile Under 20“.

Acquisti: Barberis (c, Crotone); Di Gregorio(p, Inter); Gytkjaer (a, Lech Poznan), Maric (a, NK Osijek); Barillà (c, Parma); Donati (d, Lecce); Colpani (c, Atalanta), Carlo Augusto (d, Corinthians).