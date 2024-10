Calciomercato: Monza fuori categoria. Anche Scozzarella e non solo. Parla Galliani

Il Monza sembra aver intrapreso la strada giusta. Ha incanalato una serie di risultati che lo hanno portato al terzo posto della classifica e soprattutto in occasione dell’ultima gara giocata contro la capolista Salernitana, ha dato una straordinaria prova di forza. Ha vinto nettamente con Balotelli che all’esordio ha trovato la via del gol. Il resoconto dell’AD Galliani ai microfoni di monza-news.it:

L’anno 2020 brutto per il virus, gioioso per i tifosi

“In questo orribile 2020 per via del virus, per i tifosi del Monza è stato un anno bello con la promozione in serie B. Grazie all’arrivo di Silvio Berlusconi siamo riusciti a raggiungere il primo obiettivo ed ora chiudiamo l’anno con il terzo posto dopo aver battuto la capolista”.

L’entusiasmo di Berlusconi, l’importanza di Boateng e Balotelli

“L’esordio di Balotelli mi ha reso felice. Tocca il primo pallone e fa gol, questa è una storia meraviglioso, Insieme a lui voglio sottolineare le prestazioni di Boateng, ha fatto una partita sontuosa, giocatore prezioso in campo e fuori, punto di riferimento per lo spogliatoio e tutti insieme speriamo di coronare il nostro sogno. Ho sentito Berlusconi ed è entusiasta, ha detto che non vedeva giocare una squadra così bene dai tempi del suo Milan“.

Obiettivo serie A e rinforzi sul mercato