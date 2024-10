Calciomercato: Monza la serie A a tutti i “costi”. Due grandi obiettivi per l’attacco

Potrebbe essere l’anno giusto dopo il totale fallimento della passata stagione con un enorme budget messo a disposizione dal presidente Berlusconi per costruire una grande squadra, risultata tale solo sulla carta. Il Monza in questo campionato è partito a rilento, ma attraverso una grande rimonta si trova adesso al terzo posto della classifica con 31 punti a tre lunghezze dal secondo posto e sette dal primo.

Monza protagonista sul calciomercato

L’AD Galliani non vuole lasciare nulla di intentato e nel prossimo mercato di gennaio appare intenzionato a fare altri importanti investimenti per consegnare a mister Stroppa altri calciatori di livello, per la disputa di un girone di ritorno di altissimo livello. Segue con particolare attenzione le vicende riguardanti la Salernitana che entro il 31 dicembre dovrà avere un nuovo proprietario altrimenti verrà estromessa dal campionato, quella Salernitana che ha in organico un giocatore come Ribery, già inseguito la scorsa estate e desiderio non esaudito di Galliani. Allo stesso tempo si cerca una punta di spessore per il reparto offensivo, guardando in casa Sampdoria dove Torregrossa trova pochissimo spazio ed è destinato alla partenza.