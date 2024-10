Calciomercato: il centrocampista reggino Nicolas Viola torna in serie B

Grande protagonista con la maglia del Benevento negli ultimi anni, decisamente anonima la sua stagione, quella scorsa, con la maglia del Bologna. Adesso per Nicolas Viola si apre una nuova prospettiva in serie B, ma con una compagine come il Cagliari, di assoluto blasone e che punta al pronto ritorno in serie A. La notizia è stata lanciata da alfredopedulla.com: “Un colpo importante per la Serie B, ben oltre le voci degli ultimi giorni che lo avevano accostato a diversi club. Il Cagliari ha messo le mani su Nicolas Viola, raggiungendo negli ultimi minuti un’intesa biennale. Viola, reduce da una stagione senza troppo spazio a Bologna, ha detto sì con entusiasmo. Il Cagliari vuole tornare velocemente in Serie A, Liverani cerca un regista con quelle caratteristiche. E per l’arrivo di Viola si tratta soltanto di dettagli, scelta fatta e colpo importante per la B”.