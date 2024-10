Calciomercato: Ninkovic vicino al Bari a cifre incredibili per la C, anche se…

Il Bari le proverà tutte, perchè l’intenzione della società è quella di tentare fino alla fine quella scalata al primo posto della classifica oggi distante di dieci punti. Per farlo inserirà nel proprio organico ed a disposizione di mister Vivarini altri giocatori, tutti provenienti da categorie superiori. Già detto dell’esperto e forte Laribi, adesso tutto su Ninkovic, giocatore molto richiesto anche dall’estero. Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, (notizia ripresa dai colleghi di tuttobari.com) la società pugliese, via Napoli, sarebbe pronta ad un esborso importante pur di averlo da subito:

“Il suo passaggio al Bari è dato per imminente, lì ritroverà Vincenzo Vivarini che lo ha già allenato lo scorso anno all’Ascoli e in precedenza all’Empoli. La formula dovrebbe essere quella della cessione a titolo definitivo al Napoli che poi lo girerà in prestito semestrale al Bari (club anch’esso di proprietà della famiglia De Laurentiis) per una cifra vicina ai 2 milioni di euro”.

