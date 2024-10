Calciomercato: per la porta c’è già un obiettivo. Taibi si è mosso subito

Il dirigente amaranto sa bene che in quel ruolo non si può e non si deve sbagliare

Si è interrotta nella serata di ieri l’attesa per il rinnovo del contratto dell’estremo difensore Nicolas. La Reggina ha deciso di non andare oltre, avendo intuito che comunque le strade si sarebbero divise ed allora meglio non perdere ulteriore tempo.

Reggina, prima scelta per la porta

Ed infatti il Ds Taibi si è lanciato subito alla ricerca di un altro estremo difensore, con la speranza di riuscire a chiudere il cerchio in maniera immediata, così come lo è stato nel momento in cui ha incassato il no di mister Baroni. Su Gazzetta del Sud spuntano i primi nomi al riguardo ed il candidato principale alla sostituzione di Nicolas sarebbe Mauro Vigorito, di proprietà del Lecce, esperto e conoscitore della cadetteria. Con i salentini ed il Frosinone ha conquistato la serie A. Altro nome è quello di Guglielmo Vicario del Cagliari, vincitore del campionato di serie C con il Venezia di Pippo Inzaghi, quest’anno quattro presenze in serie A.