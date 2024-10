Calciomercato: le operazioni non possono essere ufficializzate. Ecco perchè

Tutti si era in attesa del primo di luglio per iniziare a ufficializzare quelle operazioni che hanno visto già un accordo tra le parti. Tante sono state le anticipazioni anche da parte delle società rispetto a calciatori che in parola hanno dato la propria disponibilità, totale silenzio, invece, in casa Reggina dove si è scelta la linea della concretezza e quindi annunci solo dopo la firma.

Leggi anche

E a proposito di firma, secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio.com, notizia che ha trovato conferme, per un problema al portale della Lega Nazionale Dilettanti, non è possibile ratificare i tesseramenti e di conseguenza nessuna operazione in entrata o in uscita può essere ufficializzata. Quando sarà possibile farlo? Sembrerebbe solo a partire dal 4 luglio. Succede anche questo…