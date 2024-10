Calciomercato: Palermo inarrestabile, ufficiale un altro grande colpo

Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso e non è mica finita. Il Palermo non bada a spese in questa prima parte di calciomercato e continua ad acquistare. Tutti giocatori di grande spessore, qualità ed esperienza, ultimo in ordine di tempo l’esterno offensivo Roberto Insigne, già promosso in serie A con le maglie di Benevento e Frosinone. Le idee del club rosanero sono chiarissime, obiettivo primario il salto di categoria. Di seguito il comunicato del club:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Roberto Insigne. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. Insigne (29) nella stagione con i ciociari conclusa con la promozione in Serie A l’ex Benevento ha messo a referto 31 presenze, 8 gol e 2 assist“.