Calciomercato, Pedullà: ‘Reggina-Aglietti, il summit è oggi’ I dettagli

Nella giornata di ieri avevamo parlato di un incontro imminente tra il Ds Taibi ed il tecnico Alfredo Aglietti. L’imminente significa oggi, così come conferma il noto giornalista Alfredo Pedullà, che indica anche i dettagli contrattuali su quella che sarà la trattativa tra le parti:

“La Reggina ha dimenticato in fretta, e senza rimpianti, il voltafaccia di Marco Baroni che ha giocato su due tavoli soltanto perché la corsa al rialzo lo aveva portato a valutare altre proposte (Lecce). Baroni è un ricordo,il futuro può essere Alfredo Aglietti che da attaccante ha lasciato un’impronta con la maglia amaranto. In giornataci sarà unsummit, si ragiona su un biennale. Precedenza a lui, confidando in un rapido accordo. Aglietti è il primo nome di una lista che comprende Rastelli e Venturato”.