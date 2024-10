Calciomercato: il reggino Toti Porcino pronto a cambiare casacca

Un triennale firmato con il Livorno che con ogni probabilità non verrà completato. Per Toti Porcino la possibilità di rimanere meritatamente ancora in cadetteria. Perchè dopo l’annata amarissima e la retrocessione della compagine toscana, l’esterno mancino è fortemente attenzionato dal Pescara di Massimo Oddo, pronto a rilevare il cartellino del calciatore per irrobustire la corsia di sinistra.

Ci sono quindi buone possibilità che Toti Porcino sia avversario della Reggina nel prossimo campionato, avendo ottenuto il Pescara, dopo lo spareggio vinto con il Perugia, la permanenza in cadetteria.