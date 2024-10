Calciomercato, il presidente Antonini: come ha convinto la Vibonese per Convitto

La sicurezza di chi ha i soldi, la convinzione di chi sa di avere una vera e propria corazzata. Il Trapani prosegue la sua corsa verso la promozione diretta in serie C, ma non intende fermarsi nella sua campagna di rafforzamento. Il presidente Valerio Antonini in conferenza stampa annuncia nuovi arrivi: “Vinceremo il campionato con quindici punti di vantaggio. Stiamo trattando tanti giocatori, abbiamo fatto un’offerta da 80mila euro per Convitto e, dopo l’iniziale titubanza della Vibonese, sembra stiano valutando. La squadra di oggi deve essere completata in ottica del prossimo anno“.