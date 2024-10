Calciomercato Reggina: torna di moda il nome di Ragusa, ma Taibi è stato chiaro

Un solo campionato con la maglia della Reggina nella stagione 2011-12, sette le reti realizzate per Antonino Ragusa, calciatore che nel suo curriculum evidenzia tantissime esperienze soprattutto tra serie A e cadetteria. Di proprietà del Verona, ha giocato lo scorso anno a Brescia e dei due gol realizzati nelle trenta presenze, uno lo ha messo a segno al Granillo contro la squadra amaranto. La scorsa estate c’è stato un sondaggio da parte della Reggina per riuscire a portarlo alla corte di Aglietti, poi non se ne fece nulla.

Dal Verona può arrivare Cancellieri, non Ragusa

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di lui, ma per quella che sarà la prossima campagna di rafforzamento impostata dal Ds Taibi, è probabile non ci sia spazio per calciatori seppur validi come Ragusa, ma fuori a livello anagrafico ed economico. Il dirigente amaranto è stato chiarissimo, parlando di entrate che possano riguardare solo elementi giovani di qualità e gamba e dal Verona è molto più probabile si proceda nelle trattative per arrivare a Matteo Cancellieri, anche se sull’esterno offensivo c’è una nutrita concorrenza da superare.