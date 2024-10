Calciomercato Reggina: le due strade per l’addio a Jeremy Menez

“Lo abbiamo preso per fare la differenza, valuteremo insieme se continuare o cercare una soluzione, magari cambiare aria gli farebbe bene“. Dichiarazioni quelle del Ds Taibi che non lasciano spazio agli intendimenti della società. In un anno e mezzo di permanenza alla Reggina solamente cinque gol all’attivo, diverse squalifiche e tanti, tantissimi stop, un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative ed atteggiamenti che hanno indispettito non poco tutti i tecnici che lo hanno allenato.

Adesso il percorso è stato tracciato, la Reggina cercherà in ogni modo di liberarsi di Menez, anche se non sarà semplice. Insieme alla volontà della società ci dovrà essere quella del calciatore ed eventualmente anche di qualche squadra che sia interessata a prenderlo. Lo stesso Taibi ha parlato di una serie di richieste ed un primo appuntamento fissato per il prossimo 4 gennaio. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, l’altra strada che si potrebbe percorrere è quella della rescissione, da capire a quali condizioni.