Calciomercato: attenzione all’ambizioso Ragusa. Arriva un difensore esperto

Si parla molto di Reggina, Siracusa, Scafatese e della possibile sorpresa rappresentata dalla Nissa, ma c’è un’altra società molto ambiziosa come il Ragusa che sta costruendo una squadra decisamente interessante. L’ultimo colpo in entrata è rappresentato dall’arrivo dell’esperto difensore Tino Parisi.

Leggi anche

Il comunicato

“Un altro colpo messo a segno dall’ambiziosa proprietà dell’Asd Ragusa calcio 1949. In arrivo un’altra aquila azzurra dalle caratteristiche molto interessanti. Un giocatore che ha sempre militato in Lega Pro, eccezion fatta per la parentesi della scorsa stagione con il Modica.

Stiamo parlando del terzino destro Tino Parisi, classe 1995, originario di Siracusa. Un atleta molto volenteroso che si è aggregato al gruppo allenato da mister Erra e che è già pronto a fornire il proprio contributo in chiave di crescita complessiva dell’organico. Parisi, in passato, ha giocato a Piacenza, Livorno, Siracusa e Sicula Leonzio, sempre tra i professionisti.

“Ho risposto a questa chiamata perché mi è stato illustrato un progetto molto interessante che può dare grandi soddisfazioni alla città se si rema tutti nella stessa direzione. Mi sono già messo a disposizione del mister e spero di farmi valere con il duro lavoro, consapevole che in questa fase servono solo abnegazione e impegno.

Cosa dico ai tifosi? Che se sono qui c’è un motivo specifico e cioè quello di fare in modo che questa piazza possa riottenere quello che merita. Grande visibilità ovunque perché è giusto per la città ed è giusto per la storia di questo club. Cercheremo di dare il massimo, mi sono già inserito al meglio nel contesto della squadra e sono a completa disposizione dello staff tecnico”.