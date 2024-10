Calciomercato: Rajkovic è un nuovo attaccante della Reggina. La formula del contratto

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Marko Rajkovic che si lega al club con un contratto annuale.

Classe 1992, nella stagione appena conclusa, Marko ha vestito la maglia del Casarano dove ha collezionato 30 presenze realizzando 12 reti e fornendo 2 assist. Nella stagione 2022/23, arrivato al Francavilla in Sinni in Serie D girone H nel mercato invernale, completa l’annata con nove centri complessivi e 3 assist vincenti in 16 partite giocate.

Nel corso della propria carriera, sono diverse le esperienze all’estero per il serbo che ha vestito le maglie di: FK Apolonia, Gimhae FC, Metalac, Kolubara, Sileks, Radnicki Srem, Sloboda Uzice, AP Brera, Sindjelic Bg e Zvijezda 09“.